europarlamentare2019 Ludovic Orban: PSD nu mai face campanie; le este frică să iasă pe stradă

Tenismanul Marius Copil a declarat, la finalul meciului de Cupă Davis câştigat în faţa lui Takanyi Garanganga, că este bucuros de faptul că a adus victoria pentru naţionala României, sâmbătă, la Piatra Neamţ."Mă bucur că am adus victoria pentru România. După un meci greu, ieri, am început să îmi revin. Sper să continui aşa şi să vină mai multe victorii în Cupa Davis. Sper să avem şansa să ne calificăm pentru turneul final de la Madrid", a declarat Marius Copil.Copil a adăugat că atât el cât şi adversarul său au jucat bine însă el a avut un plus prin agresivitatea la fileu şi returul mai bun."Meciul a fost foarte bun, el a jucat bine, şi eu am jucat bine. A fost frumos de văzut şi atmosfera a fost mai bună decât ieri. Am avut un joc agresiv, am returnat bine, am stat bine în teren. Cred că la passing-uri am ce să îmi reproşez, am încercat de prea multe ori", a declarat Marius Copil.El a mai spus că este încrezător că se află pe drumul cel bun şi speră să nu mai aibă gânduri negative în timpul meciurilor.Echipa masculină de tenis a României a câştigat întâlnirea cu Zimbabwe, după ce Marius Copil l-a învins pe Takanyi Garanganga cu 6-4, 7-5 şi a făcut ca scorul să devină 3-1, sâmbătă, în Sala Polivalentă din Piatra Neamţ, în primul tur din Grupa a II-a a zonei Europa-Africa a Cupei Davis.În ultimul meci de simplu, unul fără miză, juniorul Filip Cristian Jianu îl întâlneşte pe Mehluli Don Ayanda Sibanda. AGERPRES/(A - autor: Gabriel Apetrii, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)