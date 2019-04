Moment șocant la iUmor! Bendeac, într-un sicriu: ”Senzația nu e rea”

12:00

Povestea de dragoste dintre Florin Pastramă și Raluca Podea, femeia pe care înainte să intre la Ferma 2019 o ceruse de nevastă, s-a rupt. Raluca Podea e foc şi pară după ce a văzut cum bărbatul pe care l-a iubit le face avansuri tuturor frumuseţilor din show-ul de la Pro Tv. I-a acordat iniţial circumstanţe […]