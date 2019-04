Cel puţin cinci persoane, printre care doi copii, au fost rănite în urma unui ATAC armat în Chicago

19:50

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Interne, eliminarea cuvintelor „Uniunea Europeană" face parte dintr-un proces de transformare care va culmina cu reintroducerea paşapoartelor albastre în a doua jumătate a anului 2019, scrie The Guardian. Susan Hindle Baron, care a fost una dintre primii care şi-au ridicat noul paşaport, a spus: „Am fost şocată pentru că suntem încă în UE. De ce noul meu paşaport nu reflectă acest lucru?". TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one exp...