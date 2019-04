Un român și-a ucis iubita de 26 de ani și a îngropat-o într-o localitate din Spania

10:50

Circulația liniei de tramvai 41 va fi suspendată, în perioada iulie – august 2019, între Podul Grant și terminalul Ghencea, pentru finalizarea lucrărilor la Pasajul denivelat subteran Pod Grant, Podul hobanat peste Șoseaua Virtuții și la Stația de metrou "Parc Drumul Taberei", anunță PMB. Primăria Municipiului București a avizat în Comisia Tehnică de Circulație din […]