Brexit: Michel Barnier se declară deschis faţă de o modificare a textului privind viitoarele relaţii între UE şi Londra

11:40

Inginerul Gheorghe Tecuci, membru titular al Academiei Române, s-a născut la 7 aprilie 1954, la Bucureşti.A urmat cursurile Liceului "Gheorghe Şincai" din Capitală, continuându-şi studiile la Facultatea de Automatică din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (1974-1979; şef de promoţie pe ţară), conform lucrărilor "Nemuritorii. Academicieni români" (Agenţia Naţională de Presă ROMPRES, 1995) şi "Membrii Academiei Române / 1866-2003" (Editura Enciclopedică / Editura Academiei Române, 2003).În 1988 a obţinut două titluri de doctor. Astfel, în iulie a primit diploma de doctor în Informatică, la Universitatea Paris-Sud, iar în decembrie a primit titlul de doctor inginer în Calculatoare, la Institutul Politehnic din Bucureşti (IPB).Între 1979 şi 1990, a lucrat la Institutul de Cercetări în Informatică din Bucureşti, efectuând cercetări în domeniul inteligenţei artificiale. În verile anilor 1986-1990, a lucrat la Laboratorul de Cercetări în Informatică al Universităţii Paris-Sud.În 1990, s-a alăturat Universităţii "George Mason" ("George Mason University") din SUA (Fairfax, Virginia), unde, într-un timp scurt - şase ani, a parcurs toate gradele profesorale: "Assistant Professor" - 1990, "Associate Professor" - 1993, "Professor" - din 1996, conform http://lac.gmu.edu/members/tecuci.htm.Între anii 1994 şi 1999, a fost director al Centrului de Cercetări Avansate în Învăţarea Automată, Prelucrarea Limbajului Natural şi Modelarea Conceptuală al Academiei Române.În 1995, a fondat "Learning Agents Laboratory", la Universitatea "George Mason", care în 2004 a devenit "Learning Agents Center" şi pe care îl conduce şi în prezent (http://lac.gmu.edu/).A fost "Chair of Artificial Intelligence", în perioada 2001-2003, şi "visiting professor", între 2001 şi 2011, la "US Army War College".A publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice, contribuind la dezvoltarea unor direcţii de cercetare noi în inteligenţa artificială, precum: învăţarea multistrategică ("Multistrategy Learning", Morgan Kaufmann, 1994, în colaborare); integrarea învăţării automate şi a achiziţiei de cunoştinţe ("Machine Learning and Knowledge Acquisition: Integrated Approaches", Academic Press, 1995, în colaborare) şi agenţii instruibili ("Building Intelligent Agents: An Apprenticeship Multistrategy Learning Theory, Methodology, Tool and Case Studies", Academic Press, 1998).Între cele mai importante contribuţii ştiinţifice ale sale este dezvoltarea unei teorii şi a unor medii integrate de dezvoltare a bazelor de cunoştinţe şi a agenţilor inteligenţi. În cadrul acestei abordări, numite "Discipol", o persoană instruieşte un agent cum să rezolve probleme într-un mod similar cu cel în care un profesor instruieşte un student, se arată în volumul "Membrii Academiei Române / 1866-2003" (Editura Enciclopedică / Editura Academiei Române, 2003). Pentru dezvoltarea sistemului "Discipol", unul dintre primele sisteme de învăţare multistrategică ce integrează sinergetic învăţarea bazată pe explicaţii, învăţarea prin analogie, învăţarea empirică inductivă şi învăţarea interactivă, a fost răsplătit cu premiul "Traian Vuia" al Academiei Române în 1987.A dezvoltat şi alte concepte importante în domeniile învăţării automate şi achiziţiei cunoştinţelor, precum spaţiile de versiuni plauzibile, achiziţia conceptelor dirijată de păstrarea consistenţei cunoştinţelor, arborii de justificare plauzibilă şi tipurile de generalizare.Rezultatele cercetărilor sale i-au adus o largă recunoaştere internaţională.Printre distincţiile pe care le-a primit de-a lungul carierei sale se numără: Premiul pentru cea mai bună lucrare a Conferinţei Internaţionale "Intelligent Tutoring Systems", San Antonio, SUA, 1998; Premiul pentru aplicarea inovativă a inteligenţei artificiale, de la Asociaţia Americană pentru Inteligenţă Artificială, 2002; The US Army Outstanding Civilian Service Medal; The IT&E Outstanding Research Faculty Award.Membru corespondent, din 9 martie 1991, şi titular, ales la 8 septembrie 1993, al Academiei Române. Director onorific al Institutului de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială "Mihai Drăgănescu" al Academiei Române - ICIA. AGERPRES/(Documentare - Doina Lecea, editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Simona Aruştei)