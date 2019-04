Hermannstadt și Călărași rămân la retrogradare!

11:40

Nicolae Ceaușescu nu a vrut să-și înmormânteze mama, decedată în iulie 1977, într-o zi cu cifră fatidică, ce se regăsea și în luna și în anul morții femeii! Cu opt ani înainte, tatăl dictatorului communist, Andruța Ceaușescu, se stinsese și el. Grea încercare pentru Noicolae Ceaușescu, într-o zi de iulie a anului 1977! Mama sa […]