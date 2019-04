CSU CRAIOVA - CFR CLUJ » Presiune imensă pe Devis Mangia cu CFR: ar trebui să plece la înfrângere? Porumboiu și Dinu îl fac pachet: „Fanii Craiovei sunt păcăliți”

18:00

Everton - Arsenal este singurul meci de azi din Premier League. Formația din Liverpool are un parcurs oscilant acasă, unde a câștigat doar 7 din 16 meciuri. Arsenal nu are nici ea evoluții convingătoare atunci când merge pe teren străin, unde are doar 5 succese în 14 meciuri.Partida dintre cele două începe e ACUM, în direct la TV Telekom Sport 2 și liveTEXT pe GSP.RO. ...