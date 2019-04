Argeş: Trei răniţi după ce un autoturism a lovit un microbuz oprit în staţie

14:10

Campania "Urgenţa este pentru Urgenţe", care îşi propune să contribuie la educarea populaţiei din România cu privire la utilizarea raţională şi responsabilă a serviciilor medicale de urgenţă, a fost lansată duminică printr-o conferinţă de presă la Spitalul de Urgenţă Floreasca.Serviciul 112 a preluat 12.735.836 de apeluri în 2018, conform datelor STS, însă mai mult de jumătate dintre acestea nu reprezintă urgenţe de competenţa serviciului, ci solicitări de informaţii diverse, apeluri efectuate din greşeală, farse şi apeluri injurioase.Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a precizat că aproximativ cinci milioane de cazuri medicale ajung pe an la Unităţile de Primiri Urgenţe."Apelurile nu sunt numai pe medical, sunt şi apelurile care vin pe Pompieri, apelurile care vin pe Poliţie. 112 preia toate apelurile, însă pe partea medicală din aproximativ 2.700.000 de cazuri pe care le rezolvă ambulanţa, nu numai urgenţe, şi consultaţii şi transport, în jur de 1.200.000 ajung la UPU pe an. La SMURD cifra e mai mare care ajunge la UPU, pentru că acolo avem echipajele paramedicale care nu pot lua decizia de lăsa un bolnav acasă. (...) Ambulanţele pe an ajung în jur la două milioane de cazuri din cele 5 milioane, restul vin cu maşini particulare, pe picioarele lor, dar asta nu înseamnă că nu sunt urgenţe", a declarat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat.Potrivi lui Arafat, campania "Urgenţa este pentru Urgenţe" este una de informare a populaţiei şi cuprinde două spoturi Tv şi două sporturi radio, subtitrate în limba maghiară şi germană, ce vor fi difuzate timp de un an."Campania este de educare a populaţiei. (...) Campania noastră pe partea Unităţilor de Primiri Urgenţe este menită să conştientizeze populaţia care este rolul principal al Unităţii de Primiri Urgenţe şi anume salvarea de vieţi şi celelalte urgenţe. (...) Această campanie (...) vrea să arate ce se întâmplă în spatele uşilor camerei de resuscitare şi a altor încăperi din UPU unde medicii sunt ocupaţi în a salva vieţi şi să înţeleagă că dacă ei aşteaptă pentru o febră de 38 sau pentru că tuşesc sau pentru că au o problemă acută, dar care nu le pune viaţa în pericol, motivul aşteptării este faptul că medicii sunt ocupaţi", a spus Arafat, care a precizat că în fiecare an numărul de medici în unităţile medicale de urgenţă creşte.Oficialul DSU a arătat că o problemă este legată de exagerarea simptomelor de către pacienţi, atenţionând că un telefon dat abuziv "poate ucide"."Avem oameni care se aşteaptă dacă au sunat şi au zis că au febră de 38 (n.r. - de grade C) maşina să fie cu girofar şi sirenă în 5 minute în faţa casei. Acest lucru este imposibil. Nicio ţară nu asigură, nicio ţară nu face acest lucru. (...) O parte din concetăţenii noştri se supără pe această aşteptare şi atunci s-a învăţat să exagereze din două motive: să vină ambulanţa mai repede şi ca să ajungă în UPU şi să treacă cu targa de la punctul de triaj direct în interior, pe lângă cei care aşteaptă. (...) Vrem să conştientizăm populaţia că un telefon abuziv poate ucide. (...) Urgenţa diferă din punctul de vedere al pacientului şi din punctul de vedere al medicului, vrem ca pacientul să înţeleagă care este modul în care medicul vede urgenţa, pentru că avem urgenţă percepută şi urgenţă reală", a spus şeful DSU.El a amintit că, potrivit unui ordin publicat săptămâna trecută, timpul de aşteptare pentru cazurile de cod verde, albastru şi alb a fost prelungit. Pentru pacienţii de cod verde timpul de aşteptare a fost prelungit la 60 de minute, iar pentru cei de cod alb la 240 de minute.Ambasadorul desemnat al Confederaţiei Elvenţiene în România, Arthur Mattli, a vorbit şi el despre scopul campaniei de informare."Scopul acestei campanii de informare este de a creşte nivelul de conştientizare cu privire la faptul că acest număr 112 ar trebui apelat doar atunci când este nevoie şi trebuie rezervat doar pentru persoanele care au nevoie. Sper ca în acest fel să putem contribui şi la creşterea performanţelor acestui serviciu", a spus el.Directorul STS, Ione-Sorinel Vasilca, a precizat că de la operaţionalizarea sistemului 112 în România până în prezent numărul apelurilor nonurgente au avut o tendinţă descrescătoare - de la valori de 97,2%, din totalul apelurilor în 2005, la 55% în 2018, respectiv la 46% în primul trimestru al acestui an."Această tendinţă descrescătoare a apelurilor nonurgente s-a datorat în mare măsură efectelor derulării unor campanii similare celei desfăşurate astăzi şi a unei conlucrări consistente, consecvente şi susţinute între autorităţi, cetăţeni, instituţii şi canale media", a afirmat Vasilca.El a menţionat că, potrivit unui studiu IGSU, prin intervenţii la urgenţe reale semnalate la 112 au fost salvate în ultimii cinci ani zeci de mii de vieţi şi zeci de miliarde de lei."Analiza apelurilor nonurgente primite în sistemul 112 anul trecut ne indică o medie zilnică de 18.000 de apeluri nonurgente în care sunt implicaţi în medie 380 de operatori 112 şi 5.500 de apelanţi zilnic. Durata convorbirilor nonurgente cumulate la nivel naţional a fost anul trecut de 60 de ore zilnic, adică doi ani şi jumătate de convorbiri care nu aduc valoare urgenţei reale", a afirmat directorul STS.Secretarii de stat în Ministerul Sănătăţii Dan Octavian Alexandrescu şi Rodica Nassar au vorbit la rândul lor despre importanţa campaniei de informare."În ultimul timp s-a demonstrat de la an la an că solicitările la 112 au fost în creştere cam cu 5% atât în România cât şi în rândul celorlalte state membre ale UE. Nu putem aştepta ca numărul de solicitări nejustificate să domine, este momentul să intervenim şi cu această campanie (...) de informare şi de conştientizare a populaţiei din României", a spus Dan Octavian Alexandrescu."Sper că această campanie o să dea rezultate. O să vedem în timp", a adăugat Rodica Nassar."Campania face parte din cea de-a II-a etapă a proiectului "Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de urgenţă spitaliceşti şi prespitaliceşti prin dezvoltarea şi implementarea unui program de formare", finanţat prin programul de cooperare elveţiano-român. Sporturile Tv au fost filmate la Spitalul de Urgenţă Floreasca şi au fost regizate de Constantin Popescu, iar imaginea şi producţia a fost semnată de Liviu Mărghidan. AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia, editor: Cătălina Matei, editor online: Simona Aruştei)