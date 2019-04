VIDEO Inundaţiile fac ravagii în Insula Creta, unde mai multe localităţi sunt sub ape

17:00

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) vrea să împrumute 10-12 miliarde de lei, în trimestrul al doilea al acestui an, cu 2,27-4,27 miliarde de lei peste suma obţinută în primul trimestru al acestui an şi cu 2 miliarde de lei sub cea dorită în aceeaşi perioadă a anului trecut.