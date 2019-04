Codin Maticiuc, mesaj emoționat după nașterea fiicei sale: ”Tot ce a fost înainte a fost un chin”!

19:30

Nu vom scăpa de vremea mohorâtă nici săptămâna următoare. Meteorologii anunță temperaturi normale pentru această perioadă, însă multe precipitații. În Bucureşti o să avem câteva zile mai neplăcute. Mâine apar ceva nori de ploaie, mai ales după-amiaza şi seară. Vântul va fi activ, iar maximă rămâne pe la 16 grade. Noaptea va fi un pic […]