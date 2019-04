S-a aflat numele judecătorului CCR care a scris sesizări în numele PSD

08:10

Adrian Ursu este unul dintre oamenii de bază de la Antena 3. Pe lângă postul de prezentator tv, acesta este și director editorial al televiziunii. Mihai Gâdea este director executiv și probabil are un salariu și mai mare decât colegul său. Soția lui Adrian Ursu, Carmen Avram, candidează la alegerile europarlamentare din partea PSD, prilej cu care și-a depus și declarația de avere la Biroul Electoral Central. Astfel s-a aflat și ce salariu încasează soțul său de la Antena 3. Așadar Carmen Avram încasa lunar de la postul de televiziune aproximativ 6.000 de euro, în timp ce partenerul său de viață aproape 10.000 de euro. „O sa zic ceva în premieră, eu n-am fost votant PSD. Până în 2009 am votat PNL, iar după am așteptat să își revină. În decembrie 2016 am văzut un partid care câștigă alegerile (n.r. – PSD), iar peste câteva luni există trece printr-o tentativă de a fi înlăturat de la putere. L-am văzut asaltat în moduri în care n-am crezut că mai e posibil, prin tot felul de mijloace. L-am văzut că în această zbatere de a ține piept acestei presiuni nu cedează și mai are timp să rezolve și lucruri. Pentru mine faptul că în sfârșit, după 30 ani, breasla doctorilor nu mai are venituri de asistat social a fost o satisfacție mare. Acest partid a rezolvat această problemă în timp ce era luat cu asalt. A rezolvat și o parte din problemele cu abuzurile, în timp ce era asaltat. Areticolul integral pe CAPITAL