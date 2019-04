Japonia: Partidul premierului Abe a câştigat jumătate din mandate în prima rundă a alegerilor locale

11:20

Noul film cu supereroi ''Shazam!'', lansat vineri, s-a clasat pe primul loc în box-office-ul nord-american, potrivit cifrelor provizorii date publicităţii duminică seară de compania de specialitate Exhibitor Relations, potrivit AFP. Distribuită de Warner Bros., cea mai recentă producţie cinematografică din universul D.C. Comics spune povestea unui adolescent aflat în grija unei familii adoptive şi care porneşte în căutarea mamei sale biologice. Shazam, interpretat de Zachary Levi (cunoscut din serialele ''Chuck'' şi ''The Marvelous Mrs. Maisel''), se transformă în supererou şi îşi explorează noile puteri. Pelicula a obţinut încasări de 53,5 milioane de dolari în primul weekend de la lansarea în cinematografele din America de Nord.Aflat pe a doua poziţie în clasamentul încasărilor, filmul horror ''Pet Sematary'', adaptare a unui roman de Stephen King, de asemenea, în prima săptămână în cinematografe, a realizat încasări de 25 de milioane de dolari. Pelicula spune povestea unei familii care descoperă un cimitir misterios în apropierea regiunii în care locuieşte. În urma unui eveniment tragic, forţele malefice se trezesc la viaţă.Pe locul al treilea se află "Dumbo", versiunea live action regizată de Tim Burton a filmului clasic de animaţie Disney, în cădere liberă, cu încasări de doar 18 milioane de dolari în comparaţie cu 46 de milioane obţinute în weekendul precedent.Această reinterpretare a desenului animat lansat în 1941, care îi are în distribuţie pe Colin Farrell, Michael Keaton şi Eva Green, spune povestea unui pui de elefant aflat într-un circ, ironizat din cauza urechilor sale supradimensionate, care îl ajută însă să zboare.Aflat pe cea de-a patra poziţie, ''Us'', thrillerul regizat de Jordan Peele, spune povestea unei familii americane ai cărei membri se confruntă cu dublurile lor diabolice. Pelicula a generat încasări de 14 milioane de dolari, în comparaţie cu 33 de milioane de dolari în weekendul precedent.Locul al cincilea este ocupat de ''Captain Marvel'', în care actriţa laureată cu Oscar Brie Larson întruchipează un fost pilot din trupele de elită, dotat cu superputeri. Pelicula a obţinut 12,7 milioane de dolari în acest weekend şi 374 de milioane de la lansarea sa în cinematografe.Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:6 - ''The Best of Enemies'' (4,5 milioane de dolari în primul weekend de la lansare)7 - ''Five Feet Apart'' ( 3,7 milioane de dolari în acest weekend, 41,5 milioane de dolari în total de la lansare)8 - ''Unplanned'' (3,2 milioane de dolari în acest weekend, 12, 4 milioane de dolari în total de la lansare)9 - ''Wonder Park'' (2 milioane de dolari, 42 de milioane de dolari în patru săptămâni de la lansare)10 - ''How to Train Your Dragon: The Hidden World'' (1,9 milioane de dolari, 156,7 milioane de dolari în total de la lansare)