DOSARUL Revoluției: A reacționat și IOHANNIS

Europarlamentarul PSD, Ioan Mircea Pașcu, a explodat la adresa lui Liviu Dragnea. Pașcu, care deține și funcția de vicepreședintele Parlamentului European, și-a exprimat dezamăgirea față de actuala conducere a PSD. “Cu câtva timp in urma, am reacționat, din proprie inițiativa, la un titlu de presa care anunța destructurarea organizației PSD din Satu Mare, prin plecarea deputatului Octavian Petric la Pro România. Ulterior, am constatat ca am greșit de doua ori: o data fata de Octavian Petric, a doua oară pentru ca am acordat sprijinul meu unei conduceri, care mi-a demonstrat ca nu îl merita!”, a scris Ioan Mircea Pașcu pe pagina sa de socializare. Imediat, au început să curgă și reacțiile: “Daca plecati la alt partid, faceti cea mai mare greseala. Ramaneti in PSD. Conducerile sunt vremelnice…”, a spus unul dintre internauți. Liderul PSD a replicat scurt și la obiect: “Mi-ai citit gândurile …” Atacurile lui Ioan Mircea Pașcu s-au întețit în ultima vreme, mai ales după ce el nu s-a regăsit pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare. Atunci, el a transmis un mesaj edificator pentru social-democrații care vor reprezenta România în Parlamentul European. “Colegilor care pleacă la Bruxelles “sa se bată pentru România”, vreau sa le dau un sfat prietenesc: nu o faceți “prea tare”, dacă nu vreți s-o pățiți ca mine și ca Bostinaru! “, a punctat Pașcu.