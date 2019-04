Ce i-a spus iubitul fetei moarte în Paris lui Culiță Sterp, după evenimentul tragic: ”Te rog să…”

14:50

Iată că show-urile TV propulsează tineri talentați și le oferă acestora șansa de a fi din ce în ce mai cunoscuți în lumea artistică. Așa se întâmplă în cazul "We Will Rock You", acolo unde vor apărea 10 din cei 25 de actori care au apărut de-a lungul timpului în talent-show-uri TV.