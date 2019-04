Alegerile din Canada, ÎN PERICOL din cauza riscului de intervenţii externe

18:00

„Haideţi să vă spun ceva, eu nu am avut încredere în acest Tudorel Toader niciodată. Am repetat asta de nu ştiu câte ori, am făcut o mare greşeală noi şi v-a confirmat-o şi preşedintele partidului faptul că noi din octombrie nu ne-am apucat noi să transpunem în lege articolele de cod penal care au fost declarate de CCR constituţionale şi asta a fost o greşeală pe care noi am făcut-o. Eu am spus de atunci că trebuia să facem asta. Eu nu am avut încredere că va da acest ministru niciodată nici un...