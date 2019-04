Telespectatorii ''Game of Thrones'' ar putea avea nevoie de ''terapie'' după finalul serialului, susţine Gwendoline Christie

16:20

Emisiunea de mărci poştale "Constituţia României, garant al drepturilor cetăţenilor români", cu o tematică în premieră legată de Constituţia României, secţiunea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, a fost lansată luni în circulaţie de Romfilatelia, în foaierul Senatului, în prezenţa mai multor elevi şi a unor parlamentari de la mai multe formaţiuni politice.Robert Cazanciuc, preşedintele Comisiei Juridice din Senat, iniţiatorul proiectului, a declarat că ideea de a pune articole din Constituţie pe timbre i-a venit în urmă cu mai mult timp şi a fost pusă în practică împreună cu directorul Romfilatelia, Cristina Popescu."În urmă cu un an, împreună cu doamna director Cristina Popescu, căutam un timbru care să fie un fel de ambasador al României la un eveniment internaţional unde eram invitaţi. (...) I-am povestit doamnei director de un proiect făcut cu câţiva copii, în urmă cu vreo doi ani de zile şi anume o Constituţie pentru copii. Aşa a apărut ideea de a pune pe timbre articole din Constituţie, articole care vorbesc de drepturi fundamentale, dincolo de ceea ce defineşte statul român. (...) Am încercat să punem într-o primă serie nouă drepturi fundamentale şi am început cu dreptul la educaţie. Asta este de bine pentru voi, e de bine şi pentru noi, e de bine şi astăzi şi e de bine şi în viitor dacă o să ne ţinem foarte aproape de acest drept fundamental", a afirmat Robert Cazanciuc. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOEl a spus că în perioada de dinainte de 1989 "timbrul a fost o formă de evadare din comunism".Cazanciuc a mai spus că timbrul este un "ambasador colosal al României care ne învaţă nu numai geografie, ne învaţă şi istorie şi acum încearcă să ne înveţe şi despre drepturile fundamentale".Preşedintele Curţii Constituţionale, Valer Dorneanu, a afirmat că realizarea acestor timbre reprezintă un lucru unic în lume."Acest lucru cred că este unic în lume. Cu o asemenea emisiune, de regulă filatelia omagiază figuri istorice, evenimente, dar un cuprins de drepturi fundamentale care conţin o redactare a unui articol pare neexpresiv şi nereuşit. Dar iată, domnul grafician şi cu iniţiatorii au reuşit un lucru extraordinar. O grafică modernă, sugestivă şi foarte accesibilă. Exprimă exact textul din Constituţie. Motto-ul care defineşte filatelia este 'o lume într-un timbru'. Cred că de data asta Constituţia este într-un timbru. Sigur, nu poate intra toată, dar drept cu drept, adunate dintre cele mai fundamentale şi mai importante, fac un lucru extraordinar. Filatelia, marca, este un mijloc de comunicare. Marca românească, nu cea bănească, este un extraordinar ambasador, un mijloc de a evidenţia istoria, de a aduce aminte, celor mici şi celor mari, marile figuri istorice, marii artişti, marii compozitori români. Iată, de data aceasta are un rol educativ, un rol de informare. (...) Aţi reuşit un lucru extraordinar, dar mi se pare la fel de extraordinar faptul că s-au adunat în această sală şi la această idee puterea cu opoziţia, parlamentari de toate culorile şi sunt extrem de fericit că vă văd împreună şi vă văd vorbindu-vă în aşa fel încât să vă admire copiii şi să înţeleagă că Parlamentul nu este doar un loc de contradicţii, este şi un loc în care oamenii se adună pentru a realiza lucruri măreţe", a spus Valer Dorneanu.Reprezentarea grafică desenată pe timbre a fost realizată de arhitectul şi ilustratorul Riess Walter."Este foarte greu să desenezi articole din Constituţie. În general, noi putem desena obiecte, putem desena clădiri, putem desena oameni, dar este mai greu să desenezi dreptul la liberă circulaţie, dreptul la justiţie, însemnele naţionale. De aceea sunt foarte mândru dacă am reuşit să fac acest lucru", a spus Riess Walter.Alexandru Petrescu, ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a afirmat că "emisiunile filatelice rămân o valoare intrinsecă"."Astăzi sunt în mod special bucuros şi onorat să fiu parte din această iniţiativă când avem o emisiune filatelică despre drepturile cetăţenilor aşa cum sunt ele consemnate în Constituţia României. Astăzi este o continuă discuţie în spaţiul public despre justiţie, despre drepturi şi nu pot decât să salut acest mod de a aduce în evidenţă drepturile cetăţenilor", a declarat Alexandru Petrescu.Directorul general Romfilatelia, Cristina Popescu, a afirmat că timbrul "este un mod de comunicare foarte facil care stă la dispoziţia tuturor pentru a-şi transmite mesajele". Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOEa a precizat că marca poştală reprezintă, de asemenea, "un simbol de ţară" alături de bancnotă, imn, drapel şi tot ceea ce înseamnă reprezentarea României."Este un proiect lucrat cu suflet, pentru că în cadrul Comisiei filatelice naţionale acesta a fost abordat şi aprobat. Este, de fapt, o premieră. Până acum, în România o asemenea temă nu a fost prezentată întregului public", a declarat Cristina Popescu.Pentru a prezenta într-o concepţie grafică sugestivă drepturile şi libertăţile fundamentale au fost selectate 9 articole din Constituţie.Articolul 12 din Constituţie este reprezentat de timbrul cu valoarea nominală de 1,70 lei şi a fost selecţionat pentru a ilustra simbolurile naţionale care ne reprezintă ca români: drapelul, ziua naţională şi imnul.Articolul 32, referitor la "Dreptul la învăţătură" din Constituţie, este ilustrat pe timbrul cu valoare nominală de 1,80 lei.Timbrul cu valoarea nominală de 1,90 lei este ilustrativ pentru articolul 34 din Constituţie, care garantează cetăţenilor români dreptul la ocrotirea sănătăţii, statul fiind obligat să ia măsurile necesare pentru asigurarea igienei şi sănătăţii publice.Accesul liber la justiţie este reprezentat grafic pe timbrul cu valoarea nominală de 2,50 lei. Articolul 21 statuează că justiţia este un serviciu public căruia orice persoană i se poate adresa liber pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.Articolul 35, ilustrat grafic pe timbrul cu valoarea nominală de 2,40 lei, afirmă dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic.Reprezentarea articolului 30 din Constituţie este pe timbrul cu valoarea nominală de 2,80 lei. Libera circulaţie, garantată de articolul 25, este reprezentată grafic pe timbrul cu valoarea nominală de 3,10 lei. Articolul 24 - Dreptul la apărare este ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 7 lei.Dreptul de a fi ales în Parlamentul European, stipulat de articolul 38, poate fi regăsit ilustrat pe timbrul cu valoarea nominală de 19 lei.Carnetul filatelic, realizat în tiraj limitat de 419 exemplare, conţine un set de 3 file cu seria de 9 mărci poştale ale emisiunii, alături de textele complete ale articolelor din Constituţie şi vinietele cu stema României. Emisiunea de mărci poştale "Constituţia României, garant al drepturilor cetăţenilor români" este completată de 3 plicuri prima zi, iar ca forme de machetare au fost folosite coala de 80 timbre şi minicoala de 5 timbre, 1 vinietă, bloc de 9 timbre+ 9 viniete şi file cu format special cu 3 timbre diferite înserate in carnetul filatelic.Emisiunea de mărci poştale este disponibilă în magazinele Romfilatelia din Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, precum şi online - http://romfilatelia.ro/store/.La lansarea emisiunii "Constituţia României, garant al drepturilor cetăţenilor români" au fost prezenţi, printre alţii, senatorii Daniel Fenechiu, Nicolae Moga, Iulia Scântei, Eugen Dircă şi vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache.