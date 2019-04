Situație incredibilă! Ce se întâmplă cu trupul neînsuflețit al manechinului Constantin Toma, la 5 luni de la deces

12:40

O româncă de 23 de ani din județul Cluj și-a găsit sfârșitul la Paris, după ce a căzut în gol, în timp ce încerca să facă o poză cu Turnul Eiffel. Tânăra se afla în vacanță alături de iubitul ei, care îi pregătise o surpriză, urma să o ceară în căsătorie. Fata s-ar fi urcat […]