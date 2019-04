Dragnea: Săptămâna viitoare trebuie să se reia procedura în Parlament la modificările codurilor penale

20:20

Actriţa Nadja Regin, care a apărut în două filme din seria James Bond, a murit la vârsta de 87 de ani, informează BBC.Vestea a fost anunţată pe contul oficial de Twitter 007, alături de mesajul: "Gândurile noastre sunt alături de familia şi prietenii ei în acest trist moment".Nadja Regin a jucat în două filme Bond, "From Russia With Love" şi "Goldfinger".În primul, actriţa a interpretat-o pe iubita unui şef din M16, Ali Kerim Bey, în timp ce în "Goldfinger", ea a dat viaţă dansatoarei de night-club Bonita.Născută la Nis, în Serbia, Regin şi-a început cariera în ţara natală, a continuat apoi în Germania şi ulterior s-a mutat în Regatul Unit, la mijlocul anilor '50.Ea a făcut parte din distribuţia multor filme britanice înainte de a primi rolul din "From Russia With Love".În anii '70, Regin a lucrat pentru companii precum Rank Film şi Hammer, selectând scenariile de film pentru producţie.În 1980, ea a co-fondat Honeyglen Publishing Ltd, iar recent a publicat un roman, intitulat "The Victims and the Fools" ("Victimele şi nebunii"), sub numele său complet, Nadja Poderegin. Cartea spune povestea de dragoste dintre un poet idealist şi o frumoasă dansatoare, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. AGERPRES/(AS - autor - Ana Bîgu, editor: Dana Purgaru, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: James Bond ‏/ Twitter