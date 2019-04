Cutremur puternic azi-noapte, la 01:44. În ce orașe din România s-a resimțit

17:50

Eliberat din închisoare în urmă cu doar o săptămână, liderul clanului Corduneanu, din Iași, a primit o veste bombă! Și-anume că soția lui i-a creat mari probleme din cauza datoriilor pe care le-a făcut cât timp el a fost închis. Adrian Corduneanu, zis „Beleaua”, și soția lui, Ramona, poreclită „Diamantul Roz”, au fost esecutați silit […] The post Probleme mari pentru Adrian ”Beleaua” Corduneanu! Abia ieșit din închisoare, a aflat că soția l-a îngropat în datorii appeared first on Cancan.ro.