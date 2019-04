Bianca Drăgușanu, cu totul la vedere. Cum a fost fotografiată

19:50

Prognoza meteo marți, 9 aprilie. Vremea se menține închisă, iar vântul va sufla slab și moderat în toate regiunile țării. Marți vor cădea averse de ploaie pe spații relativ extinse în toate regiunile țării, cu excepția Moldovei, unde acestea se vor semnala doar izolat. Pe alocuri, cantitățile de apa vor ajunge până la 10-15 mm, […]