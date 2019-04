CHELSEA - WEST HAM 2-0 // Eden Hazard, gol de generic marcat pentru Chelsea! E tot mai aproape de Real Madrid: „Nu-l putem opri” » Cifrele transferului

23:50

Gigi Becali a criticat prestația celor de la FCSB în meciul cu Sepsi, 2-0, și s-a luat de mijlocașul ofensiv Dennis Man.„Sunt mulțumit pentru că am câștigat cu 2-0. Am jucat doar noi. Dar parcă nu am văzut spirit de război. De exemplu, Dennis Man nu mi-a plăcut deloc. Un jucător de 60 de milioane nu are voie să joace mai relaxat!O echipă mare făcea posesie la 2-0. ...