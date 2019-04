Educatoare acuzată că își sedează copiii

07:45

Brexit. Conform presei britanice, premierul Theresa May are ia în considerare să ofere parlamentarilor obțiunea de a vota dacă să se organizeze un al doilea referendum cu privire la Brexit, în încercarea de a depăşi impasul în care se află discuţiile cu Partidul Laburist de Opoziţie, potrivit unui articol apărut în ziarul the Telegraph, transmite marţi Reuters