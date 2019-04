Aproape 21.000 de vizitatori şi 133 de expozanţi, la expoziţia internaţională GastroPan 2019

09:30

Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Alexandru Petrescu, va reprezenta România în cadrul celei de-a treia ediţii a evenimentului Digital Day, organizat marţi la Bruxelles de Comisia Europeană, în contextul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.Evenimentul din acest an vizează angajamentele comune ale statelor membre privind avansarea digitalizării patrimoniului cultural, digitalizarea agriculturii şi a zonelor rurale, precum şi încurajarea participării femeilor in domeniul digital.Pe parcursul discuţiilor din capitala Belgiei, miniştrii de resort din statele membre vor parafa trei declaraţii menite să faciliteze progresul digital în domeniul agriculturii şi al culturii şi să contribuie la îmbunătăţirea statusului femeilor în domeniul IT&C."România va semna astăzi (marţi, n.r.) toate cele trei declaraţii, alături de alte state membre, angajându-se ferm să sprijine acţiunile de dezvoltare şi inovare pentru modernizarea sectorului agricol, digitalizarea patrimoniului cultural şi susţinerea participării femeilor în economia digitală. Sub Preşedinţia României, Uniunea Europeană marchează cu pragmatism paşi importanţi în creşterea nivelului de digitalizare pe sectoare esenţiale ale economiei sale, cu scopul final de a creşte gradul de competitivitate la nivel global şi cu beneficii certe pentru cetăţenii şi companiile Uniunii Europene", a declarat, marţi, pentru AGERPRES, ministrul Comunicaţiilor, Alexandru Petrescu.Cele trei documente ce urmează a fi parafate şi de către România sunt: Declaration on 'A smart and sustainable digital future for European agriculture and rural areas'; Declaration of Cooperation on Advancing Digitisation of Cultural Heritage; Declaration of Commitment on Women in Digital (WiD). De asemenea, participanţii vor discuta despre progresul înregistrat de la semnarea declaraţiei pe inteligenţă artificială şi aspecte legate de etică.Conform statisticilor oficiale, femeile reprezintă 52% din populaţia europeană, dar cu toate acestea doar 15% din locurile de muncă din domeniul IT&C sunt ocupate de către acestea.Prima ediţie a Digital Day a avut loc pe data de 24 martie 2017, la Roma, şi s-a desfăşurat în contextul aniversării a 60 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma.Cea de-a doua ediţie a acestui eveniment a fost organizată la Bruxelles, în data de 10 aprilie 2018, sub auspiciile Preşedinţiei bulgare la Consiliul Uniunii Europene. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Badea, editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dădârlat)