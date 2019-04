Caz medical impresionat: O femeie a trăit 99 de ani cu o AFECŢIUNE extrem de rară. Foarte puţini dintre cei care o au trec de vârsta de 5 ani

11:00

„Mai devreme azi am scris un text despre costul corupţiei in România anilor blestemaţi pe care îi trăim. O mare tragedie pentru noi - suntem a 2-a ţară după Siria ca exod al populaţiei, avem cea mai mare rată a mortalităţii din UE. Ne dispare populaţia unui oraş mare în fiecare an. Din păcate am folosit un termen pe care nu trebuia să îl folosesc - “holocaust”. Pentru mine Holocaustul este simbolul absolut al răului şi, din greseală, l-am folosit iniţial pentru a descrie durerea prin care trecem...