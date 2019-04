ALERTĂ! Victorie a USR la Curtea Constituțională

17:30

Dan Emil Manolachi, fost ofiter de politie judiciara al Directiei Nationale Anticoruptie si al Politiei Judetului Constanta, a fost condamnat astazi la 8 ani de detentie, pentru divulgarea de informatii secrete din anchete. In acelasi dosar, Valentin Raducu Preda (foto), fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare. Decizia este definitiva. Dan Emil Manolachi a gasit vinovat ca a fotografiat o nota secreta emisa de Serviciul Roman de Informatii (SRI), care continea date despre Liviu Dragnea (PSD) si despre societatea Tel Drum, dar si ca avertiza mai multe persoane ca sunt anchetate de procurorii DNA. Decizia este definitiva. Politistul a fost gasit vinovat pentru favorizarea infractorului, folosire in orice mod, direct sau indirect, de informatii care nu sunt destinate publicitatii, in scopul obtinerii, pentru sine sau pentru altul, de foloase necuvenite si divulgare a secretului care pericliteaza siguranta statului. Dan Emil Manolachi fusese condamnat la aceiasi pedeapsa si in faza de fond a procesului, de Curtea de Apel Bucuresti. Cazul secretarului de stat Dan Emil Manolachi a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie pentru ca l-a prevenit pe fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor Valentin Preda, cercetat pentru trafic de influenta, privind organizarea unui flagrant de catre directie. In acelasi dosar, Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru divulgarea secretului care pericliteaza siguranta statului si trafic de influenta. Inalta Curte a redus pedeapsa lui Preda, care fusese conddamnat in faza de fond la 6 ani de inchisoare. Articolul integral pe ZIARE.COM