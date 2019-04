Alertă în Dâmbovița! Un deținut condamnat pentru omor a evadat din Penitenciarul Găești

14:50

“Se reaprinde scandalul între fostele membre ale trupei André?” – asta au gândit cei mai mulți după ce au văzut cea a spus Andreea Bălan în legătură cu absența artistei Andreea Antonescu de la concertul cu formații vechi “La Bairam”, care va avea loc peste două luni. Mai mult, aceasta din urmă a comentat reacția acidă a […] The post Se reaprinde scandalul?! Cum a comentat Andreea Antonescu reacția acidă a fostei colege de trupe în legătură cu absența ei de la concertul cu formații vechi appeared first on Cancan.ro.