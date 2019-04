Am aflat ce scrie de fapt în cererea de divorț! Printre motive: soacra, diferența de vârstă și…

17:40

Maria Ghiorghiu a postat pe blogul său un mesaj cutremurător pentru români. Clarvăzătoarea a vorbit despre momentele grele care îi așteaptă pe români, dar și despre persoana care i-a dezbinat pe aceștia. „În aceasta dimineata mă trezește un glas care spune ceva tare, tare dureros. Glasul a spus și un nume, un nume care a condus la […] The post Maria Ghiorghiu, previziune cutremurătoare pentru români: ”Ne vom aminti cu durere și cu groază despre această situație” appeared first on Cancan.ro.