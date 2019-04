Haltere: Paul Dumitraşcu, locul 6 la Europenele de la Batumi

23:10

Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a declarat marţi că Statele Unite ar trebui să se pregătească pentru un " Brexit dur", declaraţie ce survine cu trei zile înainte de termenul limită la care Regatul Unit ar putea ieşi din Uniunea Europeană fără un acord, relatează AFP."Cred că în acest moment trebuie să fim pregătiţi pentru un Brexit dur ca o posibilitate foarte realistă", a declarat Steven Mnuchin în faţa Comisiei pentru Servicii Financiare din Camera Reprezentanţilor.Această declaraţie survine în contextul în care preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a pledat pentru o amânare a Brexitului cu cel mult un an, potrivit unei scrisori adresate celor 27 de state membre ale UE care vor participa miercuri la o reuniune cu premierul britanic Theresa May, notează AFP.Theresa May a cerut o amânare până la 30 iunie pentru a încerca să depăşească criza politică din Regatul Unit asupra unui acord privind Brexitul. Dar Donald Tusk a apreciat, în această scrisoare trimisă marţi, că "există puţine motive să creadă" că ratificarea acordului de ieşire din UE de către Camera Comunelor va avea loc până atunci.Un summit crucial va avea loc miercuri la Bruxelles şi la care liderii UE ar urma să ia o decizie în privinţa prelungirii Brexitului. Săptămâna trecută, premierul britanic Theresa May i-a transmis o scrisoare preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, în care a solicitat o amânare a Brexitului până la 30 iunie pentru a permite parlamentului de la Londra să convină asupra unui acord de retragere din UE.AGERPRES/( AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Alexandru Cojocaru)