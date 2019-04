Constanţa: Elevi din 10 licee, la concursul de simulare a proceselor de mediu ''SOS Natura'', organizat de Universitatea Maritimă

05:10

Actriţa americană Julianne Moore va fi protagonista "Lisey's Story", un nou serial creat de Apple, care va fi produs de cineastul J.J. Abrams şi al cărui scenariu va fi semnat de renumitul scriitor Stephen King, potrivit revistei de specialitate The Hollywood Reporter, citată marţi de EFE.Stephen King va adapta pentru micul ecran romanul său "Lisey's Story" (2006), ce prezintă povestea şi evenimentele ciudate prin care trece o femeie după pierderea soţului său, în acest serial limitat de opt episoade. Sursa foto: stephenking.comJulianne Moore, Stephen King şi J. J. Abrams vor fi, de asemenea, producători executivi ai serialului.Câştigătoare a unui premiu Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal graţie interpretării din filmul "Still Alice" (2014), Julianne Moore este una dintre cele mai apreciate actriţe din generaţia ei datorită evoluţiilor sale din producţii precum "Magnolia" (1999), "The Hours" (2002), "Far from Heaven" (2002) şi "The Kids Are All Right" (2010).Actriţa americană, care a jucat arareori în producţii de televiziune, a avut câteva apariţii în serialul de comedie "30 Rock". La rândul lor, J. J. Abrams şi Stephen King au colaborat anterior la serialele "11.22.63" şi "Castle Rock".În calitate de regizor, J. J. Abrams, considerat una dintre personalităţile cele mai influente de la Hollywood, va lansa în decembrie cel de-al nouălea lungmetraj din seria "Star Wars", un film ce nu are încă titlu şi care va încheia cea mai recentă trilogie din cadrul popularei saga SF creată de George Lucas. Foto: (c) Stephen Lam / REUTERS"Lisey's Story" se adaugă astfel ofertei tot mai incitante cu ajutorul căreia Apple doreşte să pătrundă pe piaţa platformelor de streaming.Compania americană a anunţat pe 25 martie lansarea Apple TV+, un serviciu pentru conţinuturi originale de televiziune difuzate în streaming, conceput pentru a concura cu companii similare, precum Netflix, Hulu şi Amazon. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Florin Bădescu, editor online: Adrian Dădârlat)