Ideile MILIONARULUI despre care s-a spus că a profitat de ordonanța lăcomiei

12:30

Andrei Caramitru, consilierul presedintelui USR Dan Barna, isi cere scuze dupa ce a comparat guvernarea PSD-ALDE cu Holocaustul, spunand ca in fiecare an 100.000 de romani mor din cauza celor de la Putere. Caramitru spune ca, pentru el, Holocaustul este simbolul absolut al raului si, din greseala, l-a folosit pentru a descrie durerea prin care trec romanii. "Am scris un text despre costul coruptiei in Romania anilor blestemati pe care ii traim. O mare tragedie pentru noi - suntem a 2-a tara dupa Siria ca exod al populatiei, avem cea mai mare rata a mortalitatii din UE. Ne dispare populatia unui oras mare in fiecare an. Din pacate am folosit un termen pe care nu trebuia sa il folosesc - "holocaust". Pentru mine Holocaustul este simbolul absolut al raului si, din greseala, l-am folosit initial pentru a descrie durerea prin care trecem. Insa - evident - situatia noastra nu poate fi comparata cu adevaratul Holocaust. Am sters cuvantul si inlocuit cu un termen generic ("genocid"), dupa primele atentionari primite", a scris Andrei Caramitru pe Facebook. Articolul integral pe ZIARE.COM