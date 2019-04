Veste proastă pentru Kanal D și pentru Andreea Mantea. Ce se întâmplă cu emisiunea „Puterea Dragostei”

21:00

În ciuda victoriei cu 2-0 obținută de FCSB cu Sepsi, rezultat care i-a apropiat pe roș-albaștri al trei puncte de liderul CFR Cluj, Gigi Becali s-a arătat nemulțumit de prestația echipei. Cel mai șifonat după declarațiile finanțatorului a ieșit mijlocașul Olimpiu Moruțan, care, introdus pe teren în prima repriză, a fost schimbat la pauză de […]