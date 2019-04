Cât de frumoasă este Emma Corrin, actrița care o va juca pe Prințesa Diana în noul sezon al ”The Crown”

21:30

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a pledat pentru o amânare a Brexitului cu cel mult un an, potrivit unei scrisori adresate celor 27 de state membre ale UE care vor participa miercuri la o reuniune cu premierul britanic Theresa May. Theresa May a cerut o amânare până la 30 iunie pentru a încerca să depăşească […]