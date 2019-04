FOTO | Porumbeii se plimbă cu metroul în București!

12:10

Are o carieră de succes, este admirat în toate colțurile lumii și are o avere impresionantă, câștigată grație rolurilor pe care le-a interpretat în filme de succs. Cu toate acestea, starul Chow Yun-Fat trăiește cât se poate de modest. Actorul Chow Yun-Fat, în vârstă de 63 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți