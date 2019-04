Colonelul SPP victimizat de Antena 3 a fost condamnat pentru ucidere din culpă

12:15

La Adevărul Live, de la ora 13:00 discutăm despre fenomenul hărţuirii stradale în România. Săptămâna aceasta, până pe 13 aprilie, are loc evenimentul Săptămâna internaţională împotriva hărţuirii stradale, iar ţara noastră se alătură, pentru al 5-lea an consecutiv, campaniei de conştientizare privind această formă de violenţă care are loc în aproape o sută de ţări din întreaga lume.