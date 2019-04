Divergenţe în UE privind politica externă faţă de Libia: Franţa şi Italia sunt în dezacord, arată preşedintele PE

15:50

Foştii mari sportivi ai României Doina Melinte, Vali Ionescu Caciureac, Miodrag Belodedici, Helmuth Duckadam, Narcisa Lecuşanu, Alexandru Dedu, Laura Badea şi Mihai Covaliu au primit din partea Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD) titlul onorific de "Ambasador al Sportului Curat" în cadrul unui eveniment care a avut loc, miercuri, la Colegiul Naţional "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti.Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping, Cristian Balaj, a declarat că aceşti campioni europeni, mondiali, olimpici sau deţinători de trofee continentale au demonstrat că se poate face performanţă şi "jucând curat"."Eu am fost mult timp alături de sportivii români, dar şi lângă cei din străinătate. După întreaga mea activitate ca arbitru am ajuns la concluzia că marii campioni nu păcălesc. Ei ajung acolo pentru că ştiu ceea ce trebuie să facă pentru a face performanţă. Astăzi este "Ziua Sportului Curat" şi ne dorim să vă prezentăm ce înseamnă anti-dopingul. Îi avem astăzi aici pe Doina Melinte, Vali Ionescu Caciureac, Miodrag Belodedici, Helmuth Duckadam, Narcisa Lecuşanu, Alexandru Dedu, Laura Badea şi Mihai Covaliu, care ne-au demonstrat că se pot câştiga medalii şi trofee şi jucând curat", a spus Balaj.Prezent la evenimentul de miercuri, Sebastien Gillot, directorul Agenţiei Mondiale Anti-Doping (WADA) pe Europa, a afirmat la rândul său: "Sunt intimidat să mă aflu în faţa atâtor campioni români care au cucerit de-a lungul timpului o sumedenie de medalii şi trofee. Eu sunt pasionat de sport, am practicat şi eu. Nu am ajuns pe culmile gloriei ca sportiv, dar am bucuria şi conştiinţa curată că nu am înşelat şi nu am încercat să trişez niciodată. Aşa cum spunea un sportiv francez de curând, dopajul este scurtătura aleasă de cei care trişează. Dumneavoastră să alegeţi drumul pe care au mers aceşti mari campioni români".Cu prilejul "Zilei Sportului Curat", Agenţia Naţională Anti-Doping a organizat, miercuri, la Colegiul Naţional "Ion Luca Caragiale" Cupa "Sport Curat" la fotbal, competiţie la care au participat patru echipe de liceeni. ANAD îşi propune să promoveze valorile olimpismului, sportului curat şi fair-play-ului şi să atragă atenţia asupra luptei globale împotriva dopajului, flagel ce afectează în mod grav şi direct sportul şi indirect societatea."Ziua Sportului Curat" a fost stabilită prin "Declaraţia de la Montevideo", semnată în 2013 de 17 state, în cooperare cu Agenţia Mondială Anti-Doping. În România, iniţiativa marcării datei de 10 aprilie ca "Zi a Sportului Curat" a aparţinut ANAD, care pe lângă activităţile curente de prevenire şi combatere a dopajului, testare a sportivilor şi un larg spectru de activităţi educaţionale, şi-a asumat obligaţia de aliniere a României la politicile internaţionale în materie.AGERPRES (A, AS-autor: Marius Ţone, editor: Adrian Drăguţ, editor online: Simona Aruştei)