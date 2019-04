O nuntă a fost distrusă de fosta iubită a mirelui, care a venit îmbrăcată în rochie de mireasă

11:20

Astăzi, 10 aprilie 2019, va rămâne una dintre zilele de sărbătoare în familia artistei Mirela Vaida. Ea a născut al treilea copil: un băiețel, al cărui nume l-a ales dinainte ca micuțul să vină pe lume. Fosta prezentatoare și soțul său, Alexandru Vaida, mai au doi copii: o fetiță și un băiat. Citește și: Mirela Vaida […] The post Mirela Vaida a născut. Ce nume a ales pentru bebeluș appeared first on Cancan.ro.