Oprah Winfrey și Prințul Harry pregătesc un documentar despre sănătatea mintală

Andreea Tonciu a avut parte de un scandal cu Poliția. Oamenii legii au amendat-o pe vedetă și i-au dat două puncte de penalizare. Fosta asistentă TV, Andreea Tonciu, a fost protagonista unui scandal de pomină. Totul s-a petrecut marți seară în Piața Obor. Bruneta își parcase neregulamentar bolidul de lux, blocând mașina unei femei. Andreea […]