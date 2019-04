Brexit: Preşedintele Macron se opune unei amânări mai lungi a Brexitului (diplomaţi)

21:30

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri că nu se consideră în război cu nimeni şi a precizat că, atunci când a fost numit ministru, a primit garanţii de conservare a statutului de independent şi neafiliat politic.Într-o intervenţie telefonică la România TV, Tudorel Toader a precizat că îşi va îndeplini obligaţiile până când în Monitorul Oficial va apărea numele înlocuitorului său la Ministerul Justiţiei."Eu nu mă consider în război cu nimeni. Eu îmi fac datoria potrivit legii, potrivit Constituţiei, de ministru al Justiţiei. Eu îmi îndeplinesc obligaţiile pe care le am, câtă vreme mă aflu pe scaunul de ministru al Justiţiei. În momentul în care în Monitorul Oficial apare numele şi prenumele înlocuitorului, al viitorului ministru al Justiţiei, îl voi aştepta la minister, voi preda, aşa cum este normal, pe bază de proces verbal, sigiliul ministerului şi îi voi ura succes. Dacă uneori apar abordări diferite, viziuni diferite asupra unei soluţii legislative sau alteia, evident trebuie văzută perspectiva din care problematica e abordată şi posibil soluţionată. Prin urmare, nu mă consider în război, în conflict cu nimeni. Eu am fost onorat că mi s-a încredinţat demnitatea de ministru al Justiţiei. La momentul când am acceptat să preiau această demnitate, am primit garanţiile de conservare a statutului de independent, de neafiliat politic", a afirmat Toader.Întrebat ce le răspunde celor din PSD care îi cer demisia, Toader a precizat: "Eu sunt responsabil de realizarea capitolului Justiţie din programul de guvernare, un capitol care este eminamente tehnic. Faptul că domnul Manda sau altcineva mi-a cerut demisia sau îmi va cere revocarea are sau poate să aibă explicaţii multiple sau diferite în acelaşi timp (...). În iulie 2017, Ministerul Justiţiei a transmis la Guvern un proiect de lege de modificare a Codului penal în acord cu deciziile Curţii Constituţionale şi pentru transpunerea confiscării extinse. În noiembrie 2017, am trimis la Parlament un proiect de lege de modificare a Codului de procedură penală în acord cu deciziile CCR. Ceea ce actualmente a apărut în dezbaterea publică este cu totul altceva (...)/ Ca să preiei dintr-un proiect de lege, prin intermediul unei ordonanţe, una sau mai multe soluţii şi să le aduci în Codul penal înseamnă măcar două lucruri: 1. să justifici urgenţa ordonanţei de urgenţă; 2. să iei de pe masa Parlamentului un proiect de lege şi să-l însuşeşti tu, ca Guvern, prin OUG. Eu am apreciat ceea ce astăzi şi zilele trecute a afirmat preşedintele partidului majoritar, faptul că proiectele îşi vor urma calea normală, prin Parlament".Miercuri, liderul PSD, Liviu Dragnea, aflat într-o vizită în judeţul Giurgiu, a afirmat că senatorii PSD vor vota la moţiunea simplă pe Justiţie "exact aşa cum le dictează conştiinţa" şi a adăugat că "se pare că PSD-ul nu şi-l mai asumă" pe Tudorel Toader pentru funcţia de ministru al Justiţiei.El a reafirmat că Parlamentul trebuie să lucreze pe tema Codurilor penale. "Parlamentul trebuie să lucreze. A luat o pauză, fiind păcălit de către Guvern, şi acum o să-şi reintre în atribuţii", a spus Dragnea. AGERPRES/(A - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)