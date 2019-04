HOROSCOP 11 APRILIE. Berbecii trebuie să rămână calmi, Gemenii sunt puternici și creativi

HOROSCOP 11 APRILIE. Iata horoscopul zilei de JOI 11 APRILIE 2019; cea mai mare planeta a sistemului nostru solar, Jupiter, aflat in Sagetator pana in decembrie 2019, a intrat in retrograd ieri si va sta asa pana...

