Pro TV, sancționată de CNA pentru un banc cu „curve” la Ferma

20:00

Mirela Baniaş a răbufnit, după ce s-a zvonit că soţul ei, Florin Tecar, ar fi înşelat-o. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” vrea să ajungă chiar în faţa legii, în urma acuzaţiilor grave care i s-au adus. „Am înţeles că soţul te-a înşelat şi că nu se mai ţine nunta?”, a întrebat un prieten virtual. […] The post Reacție dură a Mirelei Banias, după ce s-a zvonit că a fost înșelată: ”Spor!” appeared first on Cancan.ro.