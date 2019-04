Acestea sunt cunoștiințele unui ministru: „Pfuuu, nu știu, așa am auzit și eu”

10:50

In prezent, in Romania exista mai multe produse inteligente marca Xiaomi care pot fi controlate direct de pe smartphone, prin intermediul unei aplicatii numite Mi Home. Xiaomi products din comunitatea smartDe Paste puteti opta pentru unul sau mai multe smart devices din Xiaomi miot ecosystem: - roboti vacuum cleaner - periute de dinti electrice - electric scooters - aparat de gatit orez cu inductie si fierbator - becuri led - telefoane mobile (xiaomi mi mix, Xiaomi Black Shark, mix 2s, alte modele dual sim sau single sim) - bratari fitness si ceasuri smart - boxe portabile cu bluetooth - acumulatori externi, smart tv, home smart cinema - videoprioectoare - camere video accesorii camere video Spuneam ca aceste produse pot fi controlate facil direct intr-o aplicatie mobila numita Mi Home. Practic dupa achizitionarea unui anumit echipament din xiaomi ecosystem, il puteti interconecta cu telefonul mobil si il puteti monitoriza mai coerent. Mi Smart Home reprezinta in sine o platforma smart care permite utilizatorului modern sa-si gestioneze mai bine echipamentele hardware. El poate sa-si sincronizeze telefonul mobil cu echipamentele inteligente Xiaomi si in continuare se poate bucura de beneficiile pe care le aduce aceasta legatura. In acest mod utilizatorii au acces la confortul unui lifestyle inteligent. Ce este interesant la acest ecosystem este dinamica sa. El exista deja, dar periodic pot aparea noi produse in comunitate. Ideea celor de la Xiaomi este una excelenta in contextul in care utilizatorii gasesc ca este deseori mai usor sa-si gestioneze echipamentele inteligente din casa printr-o "sigura telecomanda universala", care este de fapt telefonul mobil cu aplicatia Mi Home. In acest moment toate echipamentele si configurarile se stocheaza in Mi Clouds. Conectarea la Mi Cloud se poate face prin contul Mi de pe telefonul mobil astfel ca toate configurarile initiale vor fi automat interceptate si salvate. Aplicatia Mi Home pemite adaugarea facila a noilor dispozitive smart, gestioneaza toate produsele inteligente incluse in ecosystem xiaomi si permite acces remote (avand acces la reteaua de internet). In plus, utilizatorul poate opta pentru partajarea accesului la unele din aceste echipamente cu prietenii sau anumiti membri au familiei. In acest mod va puteti bucura alaturi de cei dragi de mai mult confort datorita unui stil de viata smart. - Ceas activity tracker Xiaomi Mi Amazfit Pace (Negru/Rosu) = 684 lei Xiaomi ecosystem - cadouri de Paste Ecosistemul Xiaomi este deja consistent si multe produse smart din aceasta gama au ajuns in Romania. Iata cateva repere care merita atentia dumneavoastra de Paste, fie ca doriti sa faceti un cadou semnificativ unei persoane, fie ca obisnuiti in fiecare an sa aduceti o noutate in casa ori viata dumneavoastra. 1. Videoproiectoare xiaomi global ecosystem - Videoproiector Xiaomi Mi Laser 150 EU, Ultra-Short Throw, 5000 Lumeni, 1920 x 1080, Compatibil 4K, Contrast 3.000, Procesor Quad-Core 1.8GHz, 2GB RAM, 16GB eMMC, Wi-Fi, Bluetooth, Dolby = 9299 leiVideoproiectorul Xiaomi Mi Laser 150 EU este unul din cele mai interesante elemente din xiaomi ecosystem si pe buna dreptate un produs epic pentru pretul sau. Foloseste lasere pentru a proiecta un ecran masiv in stil cinematografic direct acasa. Se configureaza simplu, are un design elegant minimal si se livreaza cu cea mai recenta versiune a soft-ului Android TV. Toate se interconecteaza pentru a crea o solutie de home divertisment recreativa. Principalele puncte forte ale acestui videoproiector inclus in xiaomi ecosystem sunt rezolutia 1080p cu suport HDR 4K, compatibilitatea cu Android TV 8.1, focalizarea scurta demna de un veritabil cinema, difuzoarele integrate cu suport Dolby DTS si capacitatea de a proiecta pe un ecran de dimensiuni variate, intre 80" si 150". Xiaomi Mi Laser 150 EU din Mi Smart Home vine intr-o perioada in care proiectoarele tip home theater erau cumva intr-o amorteala, dar performantele sale trezesc interesul pasionatilor de vizionarea filmelor si rularea jocurilor pe un ecran mare, proiectat. Ca si specificatii tehnice, proiectorul Xiaomi Mi Laser 150 EU este construit cu ajutorul tehnologiei laser Apptronics ALPD 3.0 si a tehnologiei de proiectare DLP de la Texas Instruments, ce permite o rata de focalizare ultra-rapida de 0.233:1. Asta inseamna ca acest produs va permite sa proiectati un ecran de pana la 150 inch/ 381 cm pe orice suprafata plata, instaland proiectorul la doar 48 cm distanta. Laserul este luminos si ofera 1600ANSI lumeni. Claritatea, precizia culorii si stralucirea sunt propice pentru vizionarea continutului tip cinema, cu lumini oprite. Cu toate acestea, proiectorul Xiaomi din Mi Smart Home se comporta foarte bine si atunci cand in incapere exista lumina naturala. Este compatibil cu 4K HDR, lucru de avut in vedere daca aveti un televizor 4K si urmariti continut de asa natura sau intentionati sa faceti un upgrade la 4K. In mod nativ proiecteaza la 1080p. Pentru ca foloseste lasere in loc de clasica lampa, pur si simplu nu este nevoie de o perioada de incalzire. Pentru ca laserele pot fi riscante daca va uitati la ele, Xiaomi a gandit un sistem de siguranta prin folosirea unor senzori de proximitate care transforma ecranul automat negru atunci cand ceva apare in raza laserului. Aceasta functie este ideala mai ales daca aveti animale de companie sau copii mici dornici de a inspecta acest proiector mai de aproape. In utilizare, este destul de silentios, cu toate ca are un ventilator ce ruleaza in mod constant. 2. Telefoane mobile Xiaomi pentru Mi Smart HomePrezenta Xiaomi in peisajul mobile din Romania este una demna de avut in vedere. Brandul a fost foarte bine primit de romani datorita unui raport foarte bun performante - pret si gamei foarte diversificate pe care Xiaomi o pune la dispozitie. Modelele companiei sunt competitive, arata bine, au performante bune de navigare si fotografiere/ filmare. Unele din cele mai populare telefoane mobile Xiaomi sunt Mi Max 2, redmi 5 Plus, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Mi A2 Lite cu camera duala 12 +5MP, Xiaomi Mi 8 cu camera duala 12+12MP si ecran 6.21 inch, Xiaomi redmi 6A cu ecran LCD si pret mai mic, Xiaomi Pocophone F1 cu procesor octa core 2.8 GHZ, camera duala 12+5MP si ecran 5.99 inch. - Telefon Mobil Xiaomi Mi Max 3, Procesor Octa-core 1.8GHz, IPS LCD Capacitive touchscreen 6.9", 4GB RAM, 64GB Flash, Camera Duala 12+5MP, Wi-Fi, 4G, Dual Sim, Android (Negru) = 1360 lei Indiferent de modelul pentru care veti opta, veti putea sa descarcati aplicatia Mi Home pentru a gestiona si alte device-uri inteligente direct de pe telefonul mobil aflat la indemana. 3. Vehicule electriceIntr-o perioada in care vehiculele electrice sunt din ce in ce mai prezente in orase, iar avantajele lor din ce in ce mai constientizate, Xiaomi nu sta deoparte. Propune trotineta electrica Mi M365, un scuter ce se pliaza pentru a fi depozitat cu usurinta acasa ori la birou. Cu un design zvelt, usor de manevrat, suficient de rapida pentru un vehicul electric, avand multiple elemente de siguranta (inclusiv un sistem de franare cu ABS pe roata din fata si disc cu franare mecanica pe roata din spate), trotineta electrica Xiaomi isi gaseste cu usurinta locul in mediul urban. De acasa la birou si invers, in centrele logistice, pentru angajatii companiilor ce au nevoie de mai multa mobilitate atunci cand se deplaseaza la intalniri de afaceri, trotineta electrica Xiaomi este raspunsul eficient. - Trotineta electrica pliabila Xiaomi Mi M365 Electric Scooter FBC4004GL, Autonomie 30 Km, Viteza 25 Km/h, versiunea europeana (+ 2 anvelope + 2 camere) (Negru) = 1889 leiCe a inceput initial ca o joaca de oameni mari, s-a transformat rapid intr-o solutie rentabila pentru companiile de food delivery, centrele logistice si persoanele fizice in cautarea unui job flexibil ce presupune livrare de mancare la domiciliu sau la birou. Trotineta electrica pliabila Xiaomi Mi M365 isi gaseste cu usurinta locul in toate aceste cazuri. De Paste puteti alege sa va faceti cadou o trotineta sau puteti oferi in dar acest vehicul electric unui adolescent sau tanar. El o poate utiliza pentru deplasare de acasa la scoala/ facultate si inapoi. Atunci cand locuiesti intr-un oras aglomerat o solutie de extra-mobilitate este intotdeauna binevenita, iar trotineta electrica Xiaomi este foarte versatila. Sisteme Home Cinema si playere multimedia - Sistem Home Cinema Xiaomi Mi Home Theatre, Bluetooth, WiFi (Negru) = 999 leiAcest sistem Home Cinema dispune de 4 difuzoare surround incorporate, difuzoare wireless si un subwoofer care suporta Dolby si DTS. Vine cu un procesor quad core Amlogic 8726M3 cu GPU Mali-T830 (750MHz). Are 2 GB DDR3 RAM si 8 GB eMMC memorie de stocare, ceea ce nu este rau pentru un Home Theater .Sistemul Home Cinema Xiaomi Mi Home Theatre suporta Bluetooth 4.1, WI-Fi 802.11ac, are 3 HDMI 2.0, un port VGA, o interfata AV, o interfata de semnal analogica DTMB, porturi USB 2.0 si 3.0. Echipamentul este dotat de asemenea cu un Mi-Player buit-in si permite redarea video prin Bluetooth sau Wi-Fi. - Player Multimedia Xiaomi Mi Box S, 4K, HDR, Google Assistant (Negru) = 379 leiAcest player Multimedia Xiaomi foloseste un sistem de operare Android TV 8.1 si este mai permisiv in ceea ce priveste personalizarea interfetei, comparativ cu generatia anterioara. Avand un design frumos, rezolutie 4K si HDR 10, playerul suporta Dolby DTS audio, Chromecast si Google Assistant. Este pregatit sa ofere content de divertisment atunci cand vreti sa va relaxati pe canapea singur sau alaturi de familie ori prieteni ... totul prin intermediul comenzilor vocale de la distanta. Playerul se livreaza impreuna cu o telecomanda bluetooth care permite controlul dispozitivelor inteligente din caminul dumneavoastra, conectate la Google Home. Astfel, va puteti bucura de acces la o multitudine de aplicatii compatibile, inclusiv HBO, YouTube si Netflix. Ca si constructie hardware, playerul dispune de un procesor cu 4 nuclee Cortex A53, 2 GB RAM si 8 GB spatiu de stocare. Are port HDMI, iesire AV, USB, Wi-Fi si Bluetooth 4.2, ceea ce permite conectarea castilor, difuzoarelor, gadgeturilor bluetooth si controllerului. 5. Bratari fitness si ceasuri sportiveAceasta este o alta categorie de produse inteligente pe care Xiaomi nu o rateaza. Noile bratari fitness si ceasuri sportive ajuta utilizatorii sa tina o evidenta mai buna asupra activitatii fizice, dar si sa obtina numeroase detalii legate de sanatatea lor. Astfel Bratara Fitness Xiaomi MiBand 2 care are un pret foarte accesibil este conceputa pentru a masura ritmul cardiac, caloriile consumate si numarul pasilor realizati intr-o anumita perioada. De asemenea, ea poate oferi detalii despre somn sugerand si stimuland un stil de viata mai sanatos. Are alerta pentru sedentarism, monitorizeaza distanta parcursa si permite deblocarea telefonului fara necesitatea introducerii unei parole. Bratara Fitness Xiaomi Amazfit COR, Rezistent la apa, Bluetooth este un alt model fitness tracker de incheietura pe care il propune Xiaomi. Aceasta are doar 32 de grame, un ecran LCD compact de 1.23 inch si este rezistenta la apa (5ATM). Bratara Fitness Xiaomi Amazfit Arc se poate conecta prin smartphone la aplicatia Amazfit din App Store si Google Play, iar aici puteti analiza numeroase elemente legate de monitorizarile efectuate - de exemplu, in ce zi ati fost mai activ. Pentru cei mai energici, Xiaomi propune Ceas activity tracker Xiaomi Amazfit Stratos, GPS, Bluetooth, Rezistent la apa, un smartwatch multisport care poate monitoriza peste 12 tipuri de activitati fizice (inclusiv alergare, tenis, inot, ciclism etc). Ecranul Gorilla Glass rezista impotriva zgarieturilor, iar rezistenta de 5ATM il face sa ramana in picioare chiar si la scufundari pana la 50 de metri sub apa. Pentru conectarea ceasului inteligent la smartphone se poate utiliza aplicatia AmazFit Watch din App Store si Google Play. Ecosystem Xiaomi este foarte ofertant in materie de cadouri pentru Paste 2019. Daca simtiti ca echipamentele inteligente va pot imbunatati putin stilul de viata si confortul, lasati-le sa faca acest lucru. Incepeti sa experimentati avantajele unei comunitati smart Xiaomi si alegeti acele echipamente care va fac viata mai usoara. La evoMAG ofertele pentru cadouri de Paste se tin lant - preturi avantajoase pentru tablete grafice, accesorii drone, accesorii imprimante, imprimante 3d, imprimante foto, aparat foto dslr, acumulatori foto, trepiede foto etc.