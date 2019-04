ŞTIRILE DIMINEŢII - SPORT - 11 APRILIE

08:30

Organizaţia Internaţională a Muncii aniversează 100 de ani la 11 aprilie 2019. Cu această ocazie, un maraton de evenimente va face înconjurul lumii în 24 de ore, anunţă site-ul oficial al Organizaţiei - www.ilo.org. Singura agenţie a ONU cu structură tripartită, Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) reuneşte guverne, angajatori şi angajaţi din 187 de state membre pentru stabilirea standardelor de muncă, dezvoltarea politicilor şi proiectarea programelor care promovează o muncă decentă pentru femei şi bărbaţi, notează sursa citată.Creată în 1919, OIM a devenit instituţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 1946. Pe fondul negocierilor de pace de după încheierea Primului Război Mondial, Conferinţa de Pace din 1919 a stabilit o Comisie a legislaţiei internaţionale a muncii. Comisia a adoptat un document, care la 11 aprilie 1919 a devenit parte a Tratatului de Pace de la Versailles, potrivit site-ului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale - www.mmuncii.ro. Comisia, prezidată de Samuel Gompers, conducătorul Federaţiei Americane a Muncii, a cuprins membri din nouă state: Belgia, Cuba, Cehoslovacia, Franţa, Italia, Japonia, Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Statele Unite ale Americii.Fondatorii OIM au convenit asupra importanţei justiţiei sociale în asigurarea păcii, împotriva unui climat de exploatare a lucrătorilor în statele industrializate la acea vreme.În 1920, OIM s-a mutat la Geneva, francezul Albert Thomas devenind primul director al structurii. În mai puţin de doi ani, nouă convenţii internaţionale şi zece recomandări au fost adoptate. Aceste standarde acopereau probleme cheie, precum numărul de ore de lucru, şomajul, protecţia maternităţii, activitatea depusă de femei în timpul nopţii, vârsta minimă în muncă şi munca tinerilor în timpul nopţii.În 1926, în cadrul Conferinţei Internaţionale a Muncii s-a stabilit un mecanism de supraveghere care să monitorizeze implementarea standardelor internaţionale ale muncii.În 1969, cu prilejul celei de-a 50-a aniversări, Organizaţia Internaţională a Muncii a primit premiul Nobel pentru pace.Adoptarea Declaraţiei privind Principiile şi Drepturile Fundamentale la Muncă a avut loc în anul 1998, un an mai târziu organizaţia adoptând conceptul de muncă decentă, ca expresie contemporană a mandatului său istoric.Conferinţa Internaţională a Muncii a adoptat, în 2008, Declaraţia privind Echitatea Socială şi Globalizarea Corectă, document ce abilitează Organizaţia Internaţională a Muncii să confrunte provocările mondializării prin intermediul Agendei privind Munca Decentă.Politicile organizaţiei sunt stabilite în cadrul Conferinţei Internaţionale a Muncii, care are loc anual la Geneva, adunând toţi membrii. Conferinţa adoptă noi standarde internaţionale în domeniul muncii, planul de activitate al organizaţiei şi bugetul. Între sesiunile Conferinţei, Consiliul de administraţie coordonează organizaţia. Consiliul este format din reprezentanţi guvernamentali, reprezentanţi ai patronatelor şi ai sindicatelor. Secretariatul este asigurat de Biroul Internaţional al Muncii, care are sediul la Geneva şi are birouri în mai mult de 40 de state.Directorul general al OIM este, de la 1 octombrie 2012, britanicul Guy Ryder.Cu peste 50 de ani experienţă în dezvoltarea cooperării pe toate continentele şi în toate stadiile de dezvoltare, OIM desfăşoară în prezent peste 600 de programe şi proiecte în peste 100 de ţări. Organizaţia urmăreşte patru obiective strategice: promovarea şi elaborarea standardelor internaţionale de muncă şi a principiilor şi drepturilor fundamentale la muncă; crearea mai multor şanse pentru bărbaţi şi femei prin asigurarea locurilor de muncă şi a veniturilor decente; extinderea şi eficientizarea protecţiei sociale pentru toţi; consolidarea tripartismului şi dialogului social. Domeniile principale de intervenţie ale organizaţiei sunt: instruirea şi reabilitarea profesională, politicile de angajare, administraţia muncii, legislaţia muncii şi relaţiile industriale, condiţiile de muncă, dezvoltarea managementului, securitatea socială, statistica muncii, igiena şi securitatea în muncă. Instrumentele la îndemâna organizaţiei sunt norme ale muncii, care acoperă toate problemele legate de muncă, fiind elaborate şi încorporate într-o serie de convenţii şi Recomandări internaţionale. La 22 ianuarie 2019, OIM a lansat raportul Comisiei Globale asupra Viitorului Muncii odată cu lansarea oficială al centenarului organizaţiei.Între 7 şi 10 aprilie 2019, Directorul general Guy Ryder, s-a aflat la New York pentru a participa la o serie de întâlniri la nivel înalt la sediul ONU, inclusiv la o sesiune specială a Adunării Generale a ONU prilejuită de centenarul OIM. Sesiunea a avut ca temă viitorul muncii decente şi a fost urmată de paneluri de discuţii la nivel înalt cu specialişti şi experţi în domeniul academic. Totodată, Guy Ryder a discutat cu reprezentanţi ai tinerilor în cadrul Forumului pentru tineret ECOSOC. De asemenea, a fost lansată campania #myFutureofWork, în cadrul căreia tinerii sunt invitaţi să împărtăşească viziunile personale cu privire la viitorul muncii.În perioada 10-21 iunie 2019, se va desfăşura a 108-a sesiune a Conferinţei Internaţionale a Muncii, anunţă site-ul www.ilo.org. 