Dedeman, în cărţi să preia fabrica de hârtie Letea din Bacău şi terenul de 30 de hectare aferent

10:10

Autor: Bogdan Angheluţă Postat la 11 aprilie 2019 2 afişări Motivaţie • Pădurile, printre ale căror funcţii 70% sunt vitale pentru oameni, au scăzut dramatic în ultima perioadă, ajungând azi să reprezinte doar 28,95% din suprafaţa ţării. Numai în ultimul an au fost dentificate 9.444 de cazuri de tăieri ilegale, totalizând 140.964,85 mp de lemn, în ultimii ani peste 360.000 ha fiind despădurite sau degradate. În acelaşi timp, natalitatea scade de la an la an, iar dacă în 2016 se năşteau 189.783 c...