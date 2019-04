Mozambic: Şase decese provocate de holeră; 3.577 de persoane infectate

09:30

Peste 4.000 de spectatori au cântat, au dansat, s-au bucurat şi, la final, au aplaudat în picioare prima reprezentaţie în România a spectacolului "We Will Rock You", în regia lui Răzvan Mazilu, care a avut loc miercuri seară la Sala Palatului din Capitală.Spectacolul a fost deschis cu melodia "Radio Ga Ga", urmată de piesa "I Want To Break Free" interpretată de personajele principale ale spectacolului - Galileo şi Scaramouche.Fiecare melodie a fost răsplătită de spectatori cu aplauze, ultima parte a piesei fiind urmărită în picioare de marea majoritate a celor prezenţi.Scenografia spectacolului a inclus, pe lângă costumele pline de culoare create special de Răzvan Mazilu, şi o scenă grandioasă, completată cu trei ecrane mari pe care, pe tot parcursul show-ului, s-au derulat imagini cu un oraş al viitorului.Tânăra de 16 ani Mara Căptaru în rolul Scaramouche, Lucian Ionescu în rolul Galileo Figaro, Loredana - Killer Queen şi Adrian Nour - Khashoggi sunt distribuiţi de regizorul Răzvan Mazilu în rolurile principale. Alături de ei se află Ana Bianca Popescu - Ozzy Osbourne, Ciprian Teodorescu - Britney Spears, Răzvan Vasilescu/ Ionuţ Burlan - Buddy Holly, Mihai Munteniţă - Profesorul. Boemii sunt Maria Alexievici - Marylin Manson, Luiza Cobori - Bruce Springsteen, Cristian Danu - Mick Jagger, Ana Maria Ivan - Aretha Franklin, Alexa Niculae - Katy Perry, Silviu Mircescu - Puff Dady, Radu Mitrea - Madonna, Vlad Nicolici - Jackson Five, Horea Suciu - Kylie Minogue şi Alex Ştefănescu - Paul McCartney.În rolurile dansatorilor Killer Queen au intrat Emil Rengle - câştigătorul concursului "Românii au talent" ediţia 2018 -, Anais Tomescu şi Tiffany Yonashiro. Distribuţia a fost completată de Traian Măicănescu şi George Vasile în rolurile poliţiştilor GlobalSoft. Mara Căptaru, care la 16 ani a primit un rol principal în spectacol, a mai avut parte de o premieră personală, ea urcând pentru prima dată pe scena Sălii Palatului."Pentru o seară de premieră a fost extraordinar. N-am avut în viaţa mea o astfel de experienţă, atât de complexă şi completă, în care să treci de la o stare a spectrului la cealaltă, este senzaţional ca la 16 ani să te aplaude oameni din toate generaţiile pentru munca pe care o depui. Este cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea. Este pentru prima dată când urc pe scenă în orice postură care include teatru, este prima scenă mare pe care păşesc, tot ce a însemnat scenă pentru mine a fost doar prezenţa în concursuri de muzică, TV, concursuri de talente, dar niciodată şi în postura de actriţă. Acum a fost o premieră pe toate planurile", a declarat Mara Căptaru, pentru AGERPRES, la finalul spectacolului.Ea a spus că a fost "senzaţional" să lucreze cu coregraful şi regizorul spectacolului Răzvan Mazilu. "A avut extrem de multă încredere în mine, ireal. Eu credeam că nimeni nu va alege o puştoaică de 16 ani să ducă un spectacol cu un astfel de rol. Îi rămân extrem de îndatorată şi pentru faptul că a muncit mult cu mine ca să mă şlefuiască", a mărturisit Mara Căptaru.Şi actorul Lucian Ionescu a fost încântat atât de spectacol, cât şi de modul în care a lucrat alături de regizorul show-ului."Spectacolul a fost spumos şi consumă foarte multă energie, ceea ce este foarte bine pentru public şi pentru scenă, foarte complicat totul din punct de vedere scenic. Dar totul e o bucurie continuă, pentru că personajul meu este unul luminos, cu foarte multă energie, şi pentru că asta face parte şi din mine m-a făcut să rezonez foarte bine cu personajul. Cu Răzvan Mazilu am lucrat super. Tot timpul este o plăcere să lucrez cu el, este un regizor foarte deschis, nu te limitează, te ajută să te apropii de viziunea lui, îţi transmite energia lui, energia personajului şi îţi lasă, în acelaşi timp, şi libertatea să creezi. Este în top regizori cu care am lucrat", a declarat Lucian Ionescu, pentru AGERPRES.El a precizat că spectacolul regizat de Răzvan Mazilu, deşi are o proporţie mai mare de muzică şi mai puţină coregrafie, totuşi face publicul să aprecieze toate minutele show-ului. "Momentele muzicale au fost foarte bine făcute, le-a umplut cu proiecţii, cu costume, cu personaje spumoase, a dat culoare foarte multă", a completat Lucian Ionescu.Musicalul "We Will Rock You" a avut premiera la Londra pe 14 mai 2002, la Dominion Theatre din West End. Libretul este scris de Ben Elton şi este un omagiu al trupei Queen, într-o fantezie science-fiction situată într-un viitor distopic.Suntem în anul 2319, iar Pământul, devenit iPlanet, e condus dictatorial de Killer Queen printr-o corporaţie - GlobalSoft, care în urmă cu câteva sute de ani producea jocuri pentru console. Tinerii se îmbracă uniform, chiar dacă în culori pastelate, au prieteni doar în mediul virtual, li se spune ce să gândească, ce să scrie şi ce să asculte. Li se controlează mailurile şi minţile. Muzica live a fost interzisă şi toate instrumentele muzicale au dispărut. Există însă un tânăr care vrea mai mult decât un număr într-o serie şi care îşi spune Galileo Figaro, după un nume pe care l-a auzit în vis, în versurile unei piese pe care nu a mai putut să o uite. E considerat un rebel, o ameninţare, care poate trezi dorinţa copiilor de a fi autentici. În aventura lui, tânărul va fi sprijinit de Boemi, un grup de tineri care trăiesc în undergound, păstrând, încă, amintirile unei lumi pline de viaţă şi de ritm, se arată în prezentarea spectacolului.Spectacolul mai poate fi văzut joi şi vineri, la Sala Palatului, începând cu ora 19,30. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, imagine: Alfred Schupler, redactor video: Alberta Forgiarini, grafică: Andrei Cârlan, editor online: Ady Ivaşcu)