Mihai Teja și staff-ul său criticați dur de Valeriu Iftime după schimbarea lui Moruțan: „Sunt împotriva acestui copil. Am închis televizorul când am văzut”

GAME OF THRONES, Sezonul 8 începe luni dimineață, 15 aprilie, premiera urmând să aibă loc de la ora 04:00 pe HBO și HBO GO. Episodul va fi pe HBO și de la ora 20:00.Fanii din întreaga lume așteaptă cu nerăbdare deznodământul celui mai urmărit serial din toate timpurile, asta deoarece sezonul 8 va fi și ultimul.Primul episod din GAME OF THRONES va avea 54 de minute și va fi cel mai scurt episod din noul sezon. ...