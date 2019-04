Se apropie ultimul termen în procesul lui DRAGNEA. Mișcare SURPRIZĂ din partea avocaților

08:50

Compania Interagro a recurs la o metodă inedită, și anume un comunicat de presă, ca să arate că nu este beneficiara gazelor plafonate prin OUG 114, așa cum s-a vehiculat în spațiul public, inclusiv de către Olguța Vasilescu. “Cu privire la OUG 114 și la tema care a tot fost vehiculată prin presă după prima variantă, cum că Interagro va primi gaze cu preț mic: pot să vă asigur că Interagro nu va primi nimic la preț subvenționat. În condițiile date de OUG 114 ar fi însemnat că niciun combinat să nu repornească. Noi, la nivel național, nu am importat niciodată mai mult de 35% din consumul total. Acum se prevede că producția internă repartizată fabricilor de îngrășăminte chimice să fie 5% și restul de 95% din import(????)”, a spus Niculae. Conform acestuia, în timpul guvernării Victor Ponta, s-a dat o lege care a dus la o creștere de 25% pe fiecare trimestru a prețului la gaze de la 45 lei MWh până la peste 90 lei pe MWh (într-un an de zile respectiv 01.4.2013-31.03.2014). ”Am cerut o audiență la prim-ministru, care mi-a spus că nu ne mai interesează gazele, pentru că nu mai sunt ale noastre, ci sunt ale producătorilor privați (adică OMV/Austria). I-am spus atunci că industria nu are nicio șansă în acele condiții. Și am făcut un studiu cu banii noștri, pe care l-am dat tuturor autorităților. Cifrele erau așa: în decembrie 2012 consumul era de 18 miliarde mc gaze; în 2014 ajungeam la 15 miliarde mc, iar în 2016 la sub 12 mld mc gaze. A fost o scădere mai dramatică decât cea estimată în studiul Deloitte”, susține Niculae. Interagro are un consum total de circa 2,7 miliarde metri cubi de gaze anual, adică în jur de 30 milioane MWh/an. ”Prin OUG 114 ni s-au oferit 5% din producția internă, iar aproape 95% trebuie să luăm din import. Nu am ce face cu cei 5%, nu ne ajută la nimic. Spre exemplu, la Chemgas avem nevoie de 487.000 MWh lunar, iar ei ne-au repartizat 25.000 MWh/lună la prețul de 68 de lei. Toate fabricile sunt oprite şi încercăm să le dăm drumul. Dar, din moment ce nu primim niciun metru cub de gaz românesc, nu putem să le pornim cu gaz românesc. Toate cererile noastre de a obţine oferte de la cei doi producători români au fost sortite eşecului. În mai puţin de jumătate de oră primim invariabil acelaşi răspuns: nu avem cantitate pentru voi. Încerc să cumpăr din mai multe direcţii, inclusiv din partea de sud a României. Dacă Bulgaria va reuşi să facă interconectarea cu Turcia, pe fluxul înspre Bulgaria, sunt gaze cu preţ rezonabil, care vin din Asia Mică, din zona Azerbaidjan-Turkmenistan-Iran şi chiar Turcia. Sunt cu preţuri mai bune, şi nu e vorba doar despre preţ, e vorba despre cantităţi certe respectiv siguranţa funcţionării pe o perioadă de timp. Aceste fabrici nu pot funcţiona o zi da, una nu, sau trei luni şi în a patra lună le oprim. Dacă însumăm toate cantitățile repartizate de ANRE conform cantităților disponibilizate de cei doi producători români la 5 fabrici pe 6 luni nu putem lucra nici măcar cu o fabrică mai mult de 40-50 zile”, a mai spus oficialul Interagro. Acesta spune că singura sa speranță este să găsească înțelegere în altă parte, nu în România, ci cu cei de afară, pe noile conducte de transport, cum este cea din Sud și care să includă și Bulgaria și România, prin care vor veni gazele din Marea Caspică. ”Fabricile din punct de vedere tehnic pot porni în orice zi. Nu am stat degeaba toată această perioadă. Nici nu am crezut vreodată cu adevărat că Ordonanţa 114 va rămâne în picioare, măcar pentru partea de industrie românească, că doar nu o să devenim din nou noi românii producători când ei ne vor numai consumatori. Eram convins că, pe sistemul clasic românesc și cu un lobby așa de agresiv din partea marilor companii străine, o vor omorî în faşă. Şi au omorât-o, chiar înainte de a întră în aplicare. De fapt, ei au dat că va intră în vigoare de la 1 aprilie, iar pe 29 martie au omorât-o. Încă odată ne-am arătat nu numai lașitatea că și clasa politică ,,conducătoare” și că popor (străinii înving totdeauna) dar și totalul dezinteres pentru economia și industria românească ( în ciuda faptului că în conformitate cu Legislația Europeană (Directiva 2009/73/EU din 13 Iulie 2009 articolele 46 și 47) Guvernul avea dreptul și obligația de a da o astfel de lege pentru salvarea unei întregi ramuri industriale, pe timp limitat. Sper să văd în câțiva ani cum vor întră gazele din offshore pe piața internă, pentru că la actualele reglementări nu este un preț viabil (sau este deja vândut la un stat care anunță investiții în chimie de câteva miliarde de Euro într-un timp foarte scurt). Gazele nu vin către sectorul rezidențial/persoane fizice direct. Influență prețului la producători de 68 lei/MWh va fi inexistentă la consumatorii finali, prețul va fi tot de 130-140 lei/MWh, așa că paradoxul acestei Ordonanțe hulita și atacată de firmele străine va fi sută la sută în beneficiul firmelor de distribuție străine (că doar ei fac distribuție în România în proporție de 99%). Sau dacă prin toată această presiune pe care au făcut-o sinonimă cu șantajul, determinând închiderea fabricilor de îngrășăminte chimice România nu mai trebuie să importe ??? Toată lumea este fericită în România mai puțin românii”, susține Niculae. Acesta spune că pe bursa de energie - OPCOM - nu sunt gaze suficiente pentru a asigura funcționarea unui combinat pe o perioadă de șase luni. ”De aceea ni s-a întâmplat să ne livreze cantitate pentru o zi, iar a două zi am închis combinatul spunându-ne că nu mai au gaz pentru noi dar trimițându-ne să luăm gaz de la un furnizor care întâmplător era unul străin Spania/Mexic însă cu preț mult mai mare. Nouă ni se cere să facem contracte cu furnizorii străini pentru a ne asigura cantitățile necesare funcționării combinatelor. Vreau să-i văd (pe producătorii români de gaze) şi nu trebuie să ajungem în 2022, ci şi până atunci, dacă se va face import de gaz. Eu să presupunem că îmi import tot gazul pentru fabricile mele, trei miliarde de metri cubi! Ce vor face cu gazul? Că nici în pământ nu mai pot să-l bage. O să facă ce a zis acel oficial din Ungaria că dacă tot ne-am distrus industria chimică și petrochimică ,,O să facem un foc mare în Piaţa Victoriei și să ne uităm toți la el’’. a încheiat Niculae. Omul de afaceri deține grupul de firme Interagro și este patronul echipei de fotbal Astra Giurgiu. Niculae este unul dintre cei mai mari cultivatori de cereale din țară și proprietarul a șase combinate chimice.