Fotbal: Diego Costa (Atletico Madrid) a primit o suspendare de opt meciuri pentru insultarea arbitrului

13:00

Comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale, competenţe şi mobilitatea forţei de muncă, Marianne Thyssen, a propus joi ca finanţarea alocată României prin Fondul Social European Plus să crească cu 17%."Propunem ca finanţarea alocată României prin FSE Plus să crească cu 17%. Propunem ca un sfert din acest buget, deci 25%, să fie investit pentru incluziunea socială la nivelul statelor membre, iar 10% să fie investiţi pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor. În ultimii ani am făcut progrese, dar provocările continuă să existe, şi de aceea sunt în favoarea unei acţiuni clare prin Fondul European Social Plus. Aşteptăm cu încredere să începem să discutăm despre acestea în Parlamentul European", a declarat comisarul european, la finalul conferinţei "Fondul Social European +, un PLUS pentru viitorul nostru!", organizate de Ministerul Fondurilor Europene, în contextul deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului UE.Potrivit oficialului citat, fiecare euro cheltuit la nivel european pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru investiţii sociale are ca efect un profit de 3 euro."Studiile au arătat că fiecare euro cheltuit la nivel european pentru ocuparea forţei de muncă şi pentru investiţii sociale are ca efect un profit de 3 euro. Conferinţa de astăzi s-a axat pe propunerile noastre despre cum ar trebui alocaţi aceşti bani pentru următorul exerciţiu bugetar, din 2021 până în 2027. Prin propunerea noastră pentru Fondul Social European Plus privind perioada 2021-2017 vrem să creăm mai multe oportunităţi pentru voi. Cum vom face acest lucru: propunem ca prin Fondul Social European Plus, cu un buget de 101 miliarde de euro, să investim în oameni, în capitalul uman, în capacităţile oamenilor", a afirmat Marianne Thyssen.Aceasta a susţinut că programul de alocare de fonduri reprezintă o confirmare a promisiunilor Uniunii europene privind concentrarea pe factorul social."Noi ne-am asumat promisiunea de a pune factorul social în centrul Europei prin lansarea Pilonului European al Drepturilor Sociale, aşa că acum nu doar că o spunem, ci o şi facem, prin această finanţare", a declarat comisarul european.Marianne Thyssen a subliniat importanţa finanţării pentru incluziunea socială şi pentru combaterea şomajului în rândul tinerilor."Avem nevoie de acest program - Fondul Social European Plus pentru a putea sprijini oamenii să îşi dezvolte abilităţile, dar şi să demonstreze solidaritate, pentru ca astfel să construim o societate durabilă, competitivă şi incluzivă pentru cetăţenii noştri. Ori, pentru a reuşi să facem acest lucru, continuu să repet, nu trebuie să precupeţim nici măcar un euro", a încheiat Marianne Thyssen.Potrivit Comisiei Europene, Fondul Social European Plus se va concentra pe investiţiile în capitalul uman şi pe sprijinirea punerii în aplicare a Pilonului European al Drepturilor Sociale. Fondul contribuie la acţiunile de abordare a provocărilor globale, menţine echitatea socială, dar stimulează şi competitivitatea Europei.Fondul Social European Plus va fi o versiune mai flexibilă, mai simplă a actualului Fond Social European, creată prin fuziunea a cinci fonduri şi programe existente. Punerea în comun a resurselor va permite UE şi statelor membre să ofere un sprijin mai integrat şi mai bine orientat pentru a răspunde provocărilor sociale de pe piaţa muncii cu care se confruntă astăzi cetăţenii europeni, completează Comisia Europeană.De exemplu, integrarea în FSE+ a sprijinului acordat persoanelor celor mai defavorizate va aduce beneficii persoanelor eligibile prin intermediul unei combinaţii mai bune de asistenţă materială şi asistenţă socială cuprinzătoare. AGERPRES/(AS - autor: George Coman; editor: Andreea Marinescu, editor online: Adrian Dădârlat)