Un sucevean a trecut prin rușinea vieții lui după ce a intrat pe un site pentru adulți! A deschis camera web, iar ce a urmat …

10:50

Până la 40 de ani nu a fost niciodată angajată, însă Ioana Tufaru – după ce a slăbit aproape 100 kg – s-a decis că trebuie să facă o schimbare majoră în propria viața. Astfel, a intrat ”în rândul lumii” din punct de vedere profesional. Și nu este vorba despre orice fel de meserie, ci […] The post După ce a slăbit aproape 100 kg, Ioana Tufaru s-a angajat. Salariul e șocant. Câți lei primește pe lună appeared first on Cancan.ro.