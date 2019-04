Ministrul Sportului s-a făcut de râs în direct la TV: „Ionuț Radu? Nu știu cine este!”

15:10

Gigi Becali crede în informația oferită de Gazeta Sporturilor, conform căreia Mirel Rădoi ar putea ajunge la CSU Craiova după terminarea Campionatului European sub 21 de ani de anul acesta. (Detalii AICI) Patronul FCSB a vorbit și despre cei trei jucători pe care și i-ar dori din Bănie.„E posibil, Mirel Rădoi a confirmat deja, el are carte de vizită. L-a ajutat Dumnezeu, a calificat naționala, deja are CV. ...