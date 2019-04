O fată de 11 ani din judeţul Iaşi a murit din cauza gripei

17:00

China are o „Frumoasa Adormită” faimoasă – cea mai bine conservată mumie din lume. Aceasta are peste 2.000 de ani, iar la momentul descoperirii ei a lăsat mască arheologii, deoarece părea că este cadavrul unei femei care abia a murit. Xin Zhui sau Lady Dai nu a fost deloc o sfântă și, în plus, a avut numeroase probleme de sănătate.